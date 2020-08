BENEE houdt het tempo hoog met ‘Snail’

Van een slakkengang is geen sprake, want BENEE houdt het tempo lekker hoog. Na haar singles ‘Supalonely’ en ‘Night Garden’ eerder dit jaar bracht ze deze week ‘Snail’ uit. Ze schreef het nummer na de opheffing van de lockdown, die ze doorbracht met het bestuderen van… slakken.

“When we were in lockdown, I was fascinated by snails. There wasn’t really a lot to be doing, so I would spend a lot of time outside looking at snails and would think about how they’re doing their own little thing and they’re all free. I just played around with the idea of being kind of like a snail and how I come out in the rain. Being stuck inside because of COVID, it’s kind of my lockdown song,” vertelt de Nieuw-Zeelandse zangeres over de totstandkoming van het nummer.

De populariteit van Stella Bennett, zoals BENEE eigenlijk heet, neemt zienderogen toe. Haar EP uit 2019, ‘FIRE ON MARZZZ’, zette haar op de kaart in eigen land en het nummer ‘Supalonely’ is inmiddels al goed voor meer dan een miljard streams wereldwijd. MTV PUSH publiceerde eind juli een speciale video van een uitgeklede versie van ‘Night Garden’.