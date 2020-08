Long Johnson brengt vette Boom Bap ‘Snow White’ in collaboratie met Amerikaanse IntheCut Music

De Nederlandse Long Johnson is voor zijn nieuwste ‘Snow White’ een collaboratie aangegaan met de Amerikaanse beats van IntheCut Music uit New York. Voor IntheCut Music werd gekozen om diens ervaring, aangezien de beatcreator al in 1994 startte met het maken van vette beats, destijds in collaboratie met Rob Antarez AKA Takticks. Destijds met minimale middelen, nu produceert hij verschillende standalone music productie hardware samplers om zijn beats Boom Bap Oldscool te laten klinken.

Voor de Rhymes werkt IntheCut Music al enige tijd samen met de Hagenees Long Johnson. Tracks als ‘Highway High’, ‘Old Days’ en ‘Choppers’ gingen ‘Smow White’ reeds voor. Apart gegeven is wel dat Long Johnson ondanks de doorgaans Amerikaanse titels en productie toch regelmatig in het Nederlands rapt. Altijd een verrassing dus.

Met invloeden van echte oldschool Hip Hop als Wu Tang Clan/RZA gaf IntheCut Music de muziek door aan enkele van zijn kinderen, waarbij zijn oudsten, Michelangelo en Isabella reeds optraden in het prestigieuze St George Theatre, waar ook Jack Black’s film ‘School of Rock’ in 2003 werd opgenomen.

Samen maken de twee vette boom baps, waarbij de twee elkaar goed aanvullen, ondanks de afstand. ‘Snow White’ lijkt min of meer het levensverhaal te vertellen van Long Johnson, hoewel het in het midden blijft of het waar is. Wat wel zeker is, is dat de samenwerking een vruchtbare is!