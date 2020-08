Eyedress komt naar Paradiso

De Filipijnse zanger, muzikant en producer Eyedress vestigt zich vanaf eind 2018 in L.A. en brengt met ‘Let’s Skip To The Wedding’ zijn eerste plaat sinds die verhuizing op tafel. Het is een gepassioneerd album waarop hij zijn liefde en angsten verkent, terwijl hij zich, bewapend met zijn synthesizer, voorbereid om een kind te verwelkomen op deze grillige wereld. Het resultaat is een aanstekelijke combinatie van rustige beats, galmende zang en new wave-synths. Eerder werkte Eyedress al samen met collega’s King Krule, Fazerdaze en Jess Connelly en deelde het podium met onder andere Homeshake en Omar Apollo.

Eyedress staat donderdag 1 april 2021 in Paradiso.