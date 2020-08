Didirri kondigt nieuwe EP ‘Sold For Sale’ aan

De Australische singer-songwriter viert dit nieuws met de release van de uitbundige eerste single ‘The Critic’; geproduceerd door de legendarische producer Joe Chiccarelli (Elton John, Beck, The Shins, The White Stripes, Keaton Henson). Daarnaast kondigt hij voor september een speciale serie live gestreamde concerten aan voor fans uit Europa, Verenigd Koninkrijk, Australië, Noord-Amerika en Canada.

De opnames van de EP zijn over de hele wereld gemaakt. Een deel ervan in een huis in het landelijke en idyllische plaatsje Johanna, gelegen aan de zuidwestkust van Australië. Een ander deel is opgenomen in de iconische Sunset Sound-studio in Los Angeles. En door de huidige pandemie kwam een deel van de opnames tot stand door videogesprekken met muzikanten uit verschillende landen. Hierdoor is ‘Sold for Sale’ zowel een fysieke als een metaforische reis geworden.

Zijn debuut ‘Measurements’ uit 2018 was vooral een donkere blik op het leven, sinds die EP is Didirri aanzienlijk gegroeid als persoon, artiest en als songwriter. Zijn missie is om muziek te maken voor ‘Lovers & Overthinkers’, Didirri geeft met zijn charmante songwriting complexe gedachten en gevoelens een plaats. Hij snijdt belangrijke kwesties aan waarmee hij zijn luisteraars wil doen laten voelen, bewegen, denken, genezen en meezingen.