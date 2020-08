Doe mee in de nieuwe single Hands van Morgendust

De Zwolse band Morgendust start een fan contest voor hun nieuwe single: ‘Hands’. En iedereen mag meedoen. Inzenders zijn gegarandeerd onderdeel van de officiĆ«le single en clip. Met ‘Hands’ brengt Morgendust een eerbetoon aan de makers van de maatschappij en daar geven ook al die ingezonden handen vorm aan.

Morgendust brengt muziek uit over issues uit het leven van alledag. Eerdere nummers waren ‘Sundays’, over de dualiteit van de liefde en ‘Alien’, over de wereldwijde vluchtelingenproblematiek. In het najaar van 2019 brachten ze in Hedon Zwolle hun debuut EP ‘Storm Will Come’ uit. ‘Hands’ zal dit najaar beschikbaar zijn op alle streaming platforms.

Meedoen is simpel: in een korte video doe je iets met je eigen handen op het refrein “Build it with your hands”. Bovenop die plek in de single en clip, geeft de band het Morgendust ‘Hands’-Verrassings Pakket ten waarde van 75 euro weg als hoofdprijs. Inzenden kan tot en met 1 september 2020.