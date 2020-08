Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Yusuf / Cat Stevens.

Yusuf / Cat Stevens heeft er vrede mee genomen hij verbonden zal blijven met de muziek die hij in de jaren zestig en zeventig opnam. Met nummers als ‘Moonshadow’, ‘Father and Son’, “Morning has broken’, ‘Wild World’, ‘Into White’ en ‘Peace Train’ ontplooide hij zich tot de grootste zangers van zijn tijd. Een niet geringe prestatie, als je weet dat toen ook James Taylor en Joni Mitchell in de hitlijsten stonden. Maar ook andere hits van hem staan in ons geheugen gegrift: ‘The First Cut is the Deepest’, ‘Lady D’ Arbanville’, ‘Matthew and Son’, ‘Can’t keep it in’, ‘(Remember the days of the) Old School Yard’. Tussen 1967 en 1977 verkocht Yusuf / Cat Stevens zo’n 40 miljoen LP’s.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Yusuf / Cat Stevens live @ The Earth Tour, USA (1976).