6 augustus, de verjaardag van Allan Holdsworth

6 augustus staat bij de redactie van Maxazine in de boeken als de verjaardag van meestergitarist Allan Holdsworth. Holdsworth werd in 1946 geboren in Bradford en was een van de meest vooraanstaande jazzrockgitaristen. Holdsworth leerde zichzelf op 17-jarige leeftijd gitaarspelen en kon geen noot lezen. Toch speelde de gitarist in zijn indrukwekkende carrière bij groepen als Soft Machine, Level 42, Gong en zat hij samen met John Wetton, Bill Bruford en Eddie Jobson in de supergroep UK.

Allan Holdsworth heeft naast zijn opnames met eerder genoemde bands ook opgenomen met o.a. Bill Bruford en bracht reeds 15 solo-albums uit, waarvan ‘IOU’ en ‘Metal Fatigue’ worden gezien als absolute klassiekers. Niet voor niets noemde Frank Zappa Holdsworth “Een van de meest interessante personen ter wereld”…

Allan Holdsworth overleed op 15 april 2017 op 70-jarige leeftijd. Als gezegd speelde Holdsworth ook bij Level 42, beluister hieronder zijn fameuze gitaarspel in de track ‘Seven Years’.