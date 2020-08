Hernieuwde uitgave van Bobbie Gentry’s ‘The Delta Sweete’

Met de afgelopen week verschenen heruitgave van haar album ‘The Delta Sweete’ uit 1968 wordt de focus weer voor even op Bobbie Gentry gericht. De zangeres die in 1976 op vierendertigjarige leeftijd haar zevende en laatste album uitbracht, verkoos sindsdien de luwte boven de spotlights.

Toch is het mooi om die focus weer aan te brengen, want op haar inmiddels veelgeprezen tweede album ‘The Delta Sweete’ vertelt ze op melancholische wijze tot in detail verhalen over haar jeugd in Chickasaw County, Mississippi. Zo zette Gentry, die vooral dankzij haar hit ‘Ode To Billie Joe’ bij het grote publiek bekendheid geniet, met het album een conceptueel meesterwerk neer.

Op de 2CD en de deluxe vinyluitgave zijn de nummers opnieuw gemixt en zijn ook tien bonusnummers toegevoegd. Zo is er een instrumentale versie te horen van ‘Okolona River Bottom Band’ met jazzmuzikant Shorty Rogers op trompet en is ook de originele demo van ‘The Way I Do’ op het album terug te vinden.