The Vamps vinden zichzelf opnieuw uit op ‘Cherry Blossom’

Vanaf het moment dat Connor Ball, Tristan Evans, James McVey en Brad Simpson elkaar in de ogen keken en besloten een band te vormen hebben ze als The Vamps geen moment meer stilgezeten. Ze debuteerden in 2014 met het album ‘Meet the Vamps’, tourden de wereld rond en brachten nog drie albums uit. recentelijk brachten de vier Britten met ‘Married In Vegas’ de eerste single uit van hun vijfde album, ‘Cherry Blossom’, dat op 16 oktober uitkomt.

Toch was er een periode van rust nodig om aan nieuw materiaal te werken. Voor het schrijfproces van het album hield de band hun gebruikelijke werkwijze tegen het licht. Ze besloten alle vaste rituelen overboord te gooien en een andere koers te varen. Er moest meer worden genoten, zonder de constante tijdsdruk van optredens en touren. “Before, we were just making stuff on the road and it was working, and we loved it, but we needed time to get bored,” vertelt zanger Brad Simpson. “This is the first time I’ve been so bored I’ve started trying shit I’ve never done before.”

Ze boekten samen een aantal AirBnB’s, begonnen weer eindeloos te jammen met elkaar en vonden een ander geluid dan ze tot dan toe hadden gemaakt. “There was a formula to pop music for years and years, but we’re trying to write songs that no one is doing now. We’ve written on all of the songs on this album, so it’s more our DNA than us trying to mix in with what other people are doing,” aldus gitarist en songwriter McVey.