Beyoncé presenteert Deluxe Edition van ‘The Gift’

Trouwe leden van de ‘Beyhive’ kunnen hun hart ophalen, want Beyoncé bracht vorige week maar liefst twee nieuwe albums uit: de Deluxe Edition van het album ‘The Gift’, dat ze vorig jaar uitbracht ter ere van de film The Lion King en het visuele album ‘Black Is King’, dat sinds kort via Disney+ te zien is. De Deluxe Edition van ‘The Gift’ bevat de veertien Beyoncé nummers van het originele album, maar dan zonder de muzikale overgangen uit de film. Ook staan op deze versie twee extra nummers: ‘Black Parade’ en een gloednieuwe remix van ‘Find Your Way Back’. Ook verscheen de video voor ‘ALREADY’.

Het visuele album ‘Black Is King’ is volgens Beyoncé zelf “meant to celebrate the breadth and beauty of Black ancestry.” Op Instagram legt ze uit: “With this visual album, I wanted to present elements of Black history and African tradition with a modern twist and a universal message, and what it truly means to find your self-identity and build a legacy.”

Het visuele spektakel is opgenomen op locaties over de hele wereld en bevat onder andere video’s van de nummers ‘Brown Skin Girl’, ‘Mood 4 Eva’ en ‘My Power’. Verder zijn vele supersterren in de film te zien, zoals supermodel Naomi Campbell, Oscar-winnares Lupita Nyong’o, Kelly Rowland, Pharrell Williams en JAY-Z.