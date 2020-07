Orchestra Baobab viert 50-jarig bestaan

De heruitgave van het album ‘Specialist in All Styles’ van Orchestra Baobab verschijnt op 25 september via World Circuit. Zowel in thuisland Senegal als over de hele wereld worden ze aanbeden; daarmee neemt Ochestra Baobab een speciale plaats in, in de Afrikaanse muziekgeschiedenis.

Hun bijzondere verhaal begint in de jaren zestig in het hart van de Medina van Dakar en strekt zich uit over de hele wereld tot in de 21e eeuw. Met een briljante verzameling aan verschillende muzikale persoonlijkheden en een unieke mix van Afro-Latijnse stijlen, internationale pop, West-Afrikaanse griotmuziek en een donkere Afrikaanse nachtclub-sfeer vol melodieuze zang en zoete ritmes.

Om deze mijlpaal te vieren, zal de band op 25 september 2020 voor de allereerste keer hun historische reüniealbum ‘Specialist In All Styles’ uit 2002 op vinyl uitbrengen. ‘Specialist’ was het eerste album van de volledige groep sinds de legendarische plaat ‘Pirates Choice’ uit 1982, een heilige graal voor Afrikaanse muziekfans. Het album is in slechts 10 dagen opgenomen in de Londense Livingston Studios, geproduceerd door Nick Gold (World Circuit) en Youssou N’Dour.

Naast de aankondiging brengt de band een nog nooit eerder vertoonde video uit – een uitvoering van ‘Jiin Ma Jiin Ma’ van hun show in 2015 op het Jazz à Vienne Festival in Frankrijk.