31 juli, de verjaardag van Saskia Laroo

Ieder jaar op 31 juli feliciteren we de enige Nederlandse trompettiste van wereldfaam, Saskia Laroo. Laroo werd in 1959 geboren in Amsterdam en nam in 1982 muziek op, hoewel ze al in 1979 professioneel in de Jazz-muziek haar geld verdiende als contrabassiste. Saskia studeerde in 1984 af aan het conservatorium van Hilversum in ‘Trompet lichte muziek’, hopewel de ook contrabas en piano studeerde. Als trompetiste speelde Laroo tot nu toe samen met grote namen als Rosa King, Hans en Candy Dulfer, Wynton Marsalis, Jean ‘Toots’ Thielemans, Benjamin Herman, Roy Hargrove en vele anderen.

Saskia Laroo solo

Ze speelde op grote jazzfestivals als Atlanta Jazz Festival, der Internationalen Jazzwoche Burghausen, Hamra Festival (Libanon), Java Jazz Festival (Indonesië), Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Paramaribo Jazz Festival, Sunset Festival (Japan), Women in Jazz (Halle) en het Yatra Jazz Festival (India). Op het moment speeld Laroo veel samen met de Amerikaanse pianist Warren Byrd. Ondanks dat Saskia een veelgevraagd jazz-trompetiste over de hele wereld is, nam ze pas 7 solo-albums op, waarvan het laatste in 2014 verscheen: ‘Live in Zimbabwe‘.