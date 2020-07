Magisch openluchtconcert in de bossen: ISLE IN THE WOODS

Het dreampop duo ISLE was in januari nog te vinden op mini-tour door België, Luxemburg en Frankrijk, en had dit voorjaar een tour door Duitsland op het programma staan, maar de coronacrisis haalde een streep door deze plannen. Tijdens de quarantaine kregen zij het idee om een uniek zintuigprikkelend openluchtconcert te organiseren. Met steun van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Deventer zal dit plaatsvinden op 8 & 9 augustus bij Hotel Gaia in Diepenveen. Het evenement is tegelijk de release party van de nieuwe single ‘Paint the World’ die een week later uitkomt.

ISLE wil haar publiek een totaalervaring bieden, mede daarom ontwikkelde de band een eigen lichtdecor en sensoren waardoor live gespeeld kan worden met verschillende zang en licht effecten. De sprookjesachtige muziek wordt gecombineerd met prachtige videokunst en bijzonder decor. Tijdens de ISLE IN THE WOODS -concerten, die de band omschrijft als een zintuigprikkelend openluchtconcert, gaan ze nog een stap verder.

Zangeres Lise Low: “Tijdens onze concerten willen we mensen even uit hun realiteit halen en hen meenemen naar een droomwereld. Met ISLE IN THE WOODS creëren we, op een werkelijk prachtige locatie in de open lucht, een magische beleving die al begint vanaf het moment dat mensen aankomen. De natuur, muziek, verhalen en onze decors komen op een unieke manier samen. De theatrale elementen samen met een hapje en drankje (bij aankomst) maakt dit tot een beleving waar alle zintuigen geprikkeld worden! De concerten, die toegankelijk zijn voor maximaal 30 mensen per avond, starten tijdens het zogenaamde ‘golden hour’, het uur vóór de zon onder gaat. Uiteraard houden wij rekening met alle voorschriften en wordt ons event corona-proof georganiseerd.”

Voor de optredens ontving de band steun van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Deventer, maar ISLE IN THE WOODS wordt, samen met iGNITE! Music uit Deventer, ontwikkeld als herhaalbaar concept om mee te toeren of dat als onderdeel van festivals kan worden ingezet. Op 8 en 9 augustus is het voor het eerst te zien en horen op het landgoed Nieuw Rande van IJssellandschap, vlakbij Hotel Gaia, die ook als partner meewerken aan het project.

Componist en gitarist Arjan de Wit: “Binnen 48 uur na onze aankondiging op website en sociale media was de show op de zaterdag al uitverkocht en voor de zondag zijn nog maar een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar. Onze wens is om dit concept vaker te kunnen herhalen, zodat meer mensen hiervan, uiteraard corona-proof, kunnen genieten. Locaties en organisaties die meer willen weten over ons concept of interesse hebben samen met ons een openluchtconcert te organiseren, kunnen zich natuurlijk altijd even melden bij ons!”