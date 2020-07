The Score komt naar de Q-Factory

Het uit L.A. afkomstige duo The Score maakt sinds 2015 uiterst hitgevoelige poprock met een flinke dosis nineties nostalgie. De twee heren hebben inmiddels meer dan 2 biljoen streams verzameld met hits als ‘Unstoppable’, ‘Born For This’ en ‘Stay’. Sinds hun succes zijn ze zich meer bewust van hoe ze hun nummers naar het podium vertalen. De nieuwe plaat belooft organischer en meer drum-heavy te worden.

Met hun laatste EP op zak en een verse single featuring Travis Barker ‘All Of Me’ én het tweede album op komst, zijn ze opnieuw klaar om te doen waar ze goed in zijn: de wereld touren! Na een uitverkochte show eerder dit jaar staan ze op 19 februari wederom in de Q-factory in Amsterdam.