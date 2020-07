Ags Connolly komt naar TivoliVredenburg

Bewapend met een diepe melancholische stem à la John Moreland betovert de Engelse singer songwriter Ags Connolly de laatste jaren elke pub in het Verenigd Koninkrijk met zijn honky tonk shuffles, drinking songs en barroom ballads. Muzikaal bevindt Connolly zich diep in het grensgebied tussen Texas en Mexico met zijn traditionele country met een vleugje Hank Williams en George Jones.

Voor zijn nieuwste album ‘Wrong Again’ (2020), dat door het Britse americana en radio icoon Bob Harris beschreven werd als “modern day traditionalism of the very, very best kind”, werkte de Engelsman samen met niemand minder dan The Mavericks’ Michael Guerra en bandleden van onder andere Rodney Crowell en Emmylou Harris. Het resultaat? Tien bloedmooie honky tonk/ country songs waarvan we er ongetwijfeld veel van gaan horen in onze Cloud Nine!

Ags Connolly komt op 13 september naar TivoliVredenburg.