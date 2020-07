Velen kennen muzikale duizendpoot Danny Wolfers a.k.a. Legowelt van zijn melodieuze dansvloer klappers als ‘Disco Route’. Hij weet op een organische manier diverse genres aan elkaar te knopen tot een coherent en catchy geheel.

Toch brengt hij met regelmaat ook muziek uit die ver verwijderd is van de dansvloer. Muziek waarop je de ogen sluit en weg droomt. Check bijvoorbeeld het prachtige ambient album ‘Secrets After Dreams’ of het eerder dit jaar uitgebrachte ‘Tips For Life’.

Trippy, golvende soundscapes gebouwd op de zo typerende melodieën en akkoorden schema’s. In deze hoek moet je het vanavond in mooie Goffert Theater zoeken. Een ambient concert onder aanvoering van een gelouterde muzikant in een natuurrijke setting, dat kan alleen maar heel bijzonder worden. Op 18 september staat hij met zijn Legowelt – Ambient Live Show in Openluchttheater De Goffert in Nijmegen.