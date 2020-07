Invitia is terug met ‘The Golden Lion’

De Zweedse DJ en producer Invitia is terug met zijn nieuwe single ‘The Golden Lion’. De kenmerkende stijl van Invitia is duidelijk doorgezet, na zijn voorgaande single ‘Country Boy‘. Nog steeds die unieke mix van country en EDM, maar de inmiddels al 10 jaar in België woonachtige Folktronica-producer heeft hierbij meer gemikt op de Britse markt, zo lijkt. Hoewel muziek natuurlijk universeel blijft.

‘The Golden Lion’ klinkt vertrouwd, en als je de dance weg denkt, lijkt het soms alsof je naar de soundtrack van een Historische Disney film aan het luisteren bent. Kwalitatief sterk in elkaar gezet door Invitia. Vergeleken met voorganger ‘Country Boy’ is ‘The Golden Lion’ wat meer Keltisch ingestoken. En dat past bij het thema. Het geeft aan dat de producer niet zomaar wat in elkaar draait, maar duidelijk een verhaal weet te vertellen.

De talentpool van het toonaangevende Spinnin Records heeft met Invitia een duidelijke troef in handen, want dit zou wel eens een trend kunnen gaan worden in de dance-scene. En ondertussen zijn wij benieuwd geworden naar de film! En dat zegt genoeg.