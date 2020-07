Rita Marley is een Cubaans-Jamaicaanse zangeres en de weduwe van reggae-legende Bob Marley. Ze wordt op 25 juli 1964 in Cuba geboren als Alpharita Constantia “Rita” Marley.┬áZe maakte tesamen met Marcia Griffiths en Judy Mowatt deel uit van de zanggroep I Threes. Griffiths en Mowatt zongen ook in het achtergrondkoor van Bob Marley & the Wailers. Als solo zangeres bracht Rita Marley een aantal albums en singles uit, in Nederland had ze haar enige hit met de single ‘One Draw’ (1990).