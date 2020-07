Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Bon Jovi.

Op 22 september 2017 gaf Bon Jovi een concert tijdens het Rock in Rio festival te Parque Olímpico, Rio de Janeiro, Brazilië. De Amerikaanse rockband is opgericht in 1983 en heeft sindsdien een flink aantal hits gehad waaronder ‘You give love a bad name’, ‘Born To Be My Baby’, ‘Bed Of Roses’, ‘It’s My Life’, ‘Wanted Dead Or Alive’, ‘Lay Your Hands On Me’, ‘Keep The Faith’ en natuurlijk ‘Livin’ On A Prayer’. Deze hits en nog veel meer zijn te horen tijdens hun optreden op Rock in Rio.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Bon Jovi live @ Rock in Rio (2017).