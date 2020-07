Shopping komt terug naar Rotown

Rachel Aggs is afgelopen decennium een begrip geworden binnen de Londense DIY scene. In de duizenden bands waar ze creatief bij betrokken blijft verkent Aggs telkens weer een nieuwe invalshoek van de punkmuziek. Met Golden Grrls maakt ze vunzige riot grrl-punk, Sacred Paws is een liefdesbrief aan zonnige jangle pop en Trash Kit treedt in de voetsporen van The Ex: een alliantie tussen Afrikaanse ritmes en snerpende gitaren.

De bekendste band waar Aggs onderdeel van uitmaakt is zonder twijfel Shopping, dat de mosterd haalt van de dansbare kant van punk met bands als Television, Gang Of Four en ESG. Aangevoerd door de ijzersterke single ‘Initiative’ durft Shopping op nieuwe langspeler ‘All Or Nothing’ vleugjes Suicide en Depeche Mode te integreren in hun toch al aanstekelijke sound.

Vier jaar geleden speelde Shopping Rotown al zo plat als een dubbeltje, met Venus Tropicaux destijds in het voorprogramma; een memorabel spektakel dat een herhalingsoefening verdient. Bij deze! Op 8 mei komt Shopping terug naar Rotown voor een eigen headliner-set.