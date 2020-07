Luka komt met nieuwe muziek naar V11

Ze is geboren in Kaapstad, Zuid Afrika, maar is opgegroeid in Nederland, waar ze nu gewoon ook nog woont. Born in Cape Town; singer-songwriter Lisa Lukaszczyk. Lisa vormt de basis van haar creatieve uitspatting Luka. Na een jaar vol avonturen, waarin ze haar EP ‘Welcome, Generation Everything’ promootte, verhuisde de band naar de Wisseloord Studios.

Daar ging Luka aan de slag met het schrijven en opnemen van nieuwe muziek. De nieuwe single ‘Lost Today / Found Tomorrow’ is inmiddels uit via Snowstar Records, en is een voorproefje op het nieuwe album, dat nog dit najaar zal gaan uitkomen. Op 29 augustus staat Luka reeds op het podium van V11 in Rotterdam.