Stan Sitwell, zijn tijd ver vooruit op ‘II’?

Stan Sitwell (ook bekend als DJ Tim Mills) is al meer dan 20 jaar professioneel aan het dj’en sinds hij in 1998 begon in Tokyo. Sinds die tijd heeft hij van kust tot kust door Noord-Amerika gedraaid en opgetreden in elke stad waar hij woonde. Hij woont momenteel op het platteland aan de rand van Ottawa, ON., Canada.

Zijn genre kan het best worden omschreven als een elektronische blendstep, variërend van trip-hop tot house, meestal zijn zijn tempo’s ongeveer 105-115 BPM.

Zijn album ‘II’ uit 2017 bevat een reeks tracks, die het best genoemd kunnen worden als de ultieme mix van alle stijlen door elkaar. ‘Another World’ begint als een ode naar de oude Screamtracker uit de jaren ’80, terwijl Sitwell enkele nummers later Dire Straits mixt met Dubstep om even later weer over te stappen naar Yann Tiersen-achtige piano.

Sitwell weet wonderbaarlijk zijn geluid door elkaar te mixen, op een manier die blijft trekken. Net als het bijna begint te irriteren, weet hij er weer een twist aan te geven, en op die manier vernieuwend te blijven. De DJ laat zich niet in een hokje passen. Is dit de muziek van de toekomst? Laat het ons over een jaar of 20 weten of we goed zaten.