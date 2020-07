DeWolff komt naar Doornroosje

23 januari zal de band voor het eerst te zien zijn in de grote zaal van Doornroosje: het driekoppige rock ’n rollmonster DeWolff. De uit het Zuiden afkomstige heren vormen samen de energieke en vuurspuwende liefdesbaby van de grote rockbands uit de 70’s. Dit met een psychedelische en kosmische straling uit de toekomst.

Iconen als Allman Brothers, Deep Purple zijn referenties maar DeWolff is toch vooral DeWolff. Drie jonge gasten met een oude ziel die hun eigen gang gaan en vooral snoeihard weten te rocken en dit al meer dan 10 jaar. De band heeft inmiddels een vaste fanschare, in Nederland en ver daarbuiten. Op 10 januari brengt de band het nieuwe album ‘Tascam Tapes’ uit. Met dit album slaat de band een nieuwe weg in. Het album is opgenomgen op een 4-sporen Tascam cassetterecorder en is tijdens hun vorige tour opgenomen. Op dit album maken ze slechts gebruik van draagbare instrumenten en (drum)samples van oude soul- en funkplaten.

De support wordt verzorgt door de Deense psychedelische rockband Siena Root. Ze brengen rockmuziek zoals het in de jaren ’60 en ’70 ook gedaan werd, maar met een moderne, frisse twist. In thuisland Denemarken wordt de band op handen gedragen.