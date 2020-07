Def P., McGyver, De Kamer en T’ Gilde naar Merleyn

Als het rechtssysteem corrupt is, de ziekenzorg ziek, het nieuws fake en zelfs de soep van plastic is, wie de fok reanimeert dan nog de echte boombap in het Nederlandse hiphopdossier? Check deze onverschrokken line-up met Def P van Dossier Boombap.

Aangevoerd door de grondlegger van de nederhop, de frontman van Osdorp Posse: Def P. Ook McGyver heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. De Nederlands-Canadees is de allereerste NL kampioen freestyle rap en nummer 5 van de world championships (End of the Weak, Praag 2017). Zijn sound is te omschrijven als tweetalig, zijn lyrics driedimensionaal van aard en de beats zijn zeer energiek. Verder maken ook De Kamer en T’ Gilde hun opwachting en draaien Daan & Pikor de avond aan elkaar. Maak je borst nat voor een avondje onvervalste rauwe hiphop.

Op 2 april 2021 in Merleyn in Nijmegen.