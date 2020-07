Fleshgod Apocalypse en Ex Deo komen naar Doornroosje

Fleshgod Apocalypse staat bekend om hun mix van extreme metal met klassieke barok invloeden. Orkestrale bombastische composities worden afgewisseld met technische death metal vol blastbeats en diepe grunts.

Het vierde album, ‘King’ uit 2016, was het eerste album van de Italianen waarop hun bombastische muziek tot volle wasdom kwam. De opvolger, ‘Veleno’, zag in 2019 het levenslicht. Een album dat nog steeds bruut en knalhard is, maar ook meer ademt omdat het gaspedaal iets minder vaak vol ingetrapt wordt. Daarnaast zijn de orkestrale partijen ingespeeld door een heus strijkorkest wat een natuurlijker geluid oplevert. Het draagt allemaal bij aan het unieke en herkenbare geluid van Fleshgod Apocalypse. Pak je baton er maar bij en word je eigen maestro van de metal!

Ex Deo is de band rond Maurizio Iacono, brulboei van death metalband Kataklysm. Hoewel Ex Deo conceptueel gezien altijd inspiratie put uit de rijke Romeinse geschiedenis, is het album ‘The Immortal Wars‘ uit 2017 pas het eerste echte conceptalbum van de band. Doordachte, moddervette death metalnummers vol stoere melodieën en weelderige toetspartijen.

Fleshgod Apocalypse en Ex Deo staan op 13 november in Doornroosje in Nijmegen.