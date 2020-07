John-F. Klaver komt naar de Bosuil

John-F. Klaver is gitarist & zanger. Op 11-jarige leeftijd begon hij met gitaarspelen, geïnspireerd door Gary Moore, Jimi Hendrix en Eric Clapton. Na zijn studie volgde John muziektheorie- en gitaarlessen aan de University of the Pacific in de USA. Terug in Nederland vervolgde John zijn studie aan het conservatorium van Amsterdam. Daar kreeg hij les van Jesse van Ruller, Martijn van Iterson en Eef Albers.

In 2011 wint John de Dutch Blues Challenge en is daarbij gekozen tot Beste Bluesact van Nederland. Ditzelfde doet John nogmaals in 2013 en de award voor beste gitarist ontvangt John in 2015.

Nu, na het uitbrengen van een aantal albums en het spelen op diverse grote festivals met de John F. Klaver Band, presenteert John het project ‘Klaver Plays Clapton’ als een eerbetoon aan één van zijn muzikale jeugdhelden.

Ondersteund door een 7-koppige band speelt John het repertoire van Slowhand beginnend bij The Cream tot aan nu. De hits, klassiekers, maar ook de wat minder bekendere werken van Clapton zullen de revue passeren en dit alles is tot in de puntjes muzikaal verzorgd.

John-F. Klaver speelt op 4 september in De Bosuil in Weert.