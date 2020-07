Altin Gün komt naar 013

Twee jaar na hun eerste optreden in 013 staat Altin Gün opnieuw in de Next stage. De Amsterdamse band werd opgericht door bassist Jasper Verhulst en gitarist Ben Rider, nadat zij in Instanbul in aanraking kwamen met de vergeten wonderen van de Turkse psychedelische folk uit de jaren ’70.

Eenmaal terug in Nederland, begon de zoektocht naar Turks/Nederlandse muzikanten om de band compleet te maken, waarbij zij in zangeres Merve Dasdemir, zanger/toetsenist Erdinc Yildiz Ecevit en percussionist Gino Groeneveld al snel de perfecte mix wisten te vinden. Sinds het debuutalbum in 2018 bracht de groep vorig jaar hun tweede plaat ‘Gece’ uit, met prachtige nummers als ‘Leyla’ en ‘Süpürgesi Yoncadan’.

Altin Gün staat op 16 december in 013 in Tilburg.