Meena Cryle en Chis Fillmore in september naar de Bosuil

Meena Cryle en Chis Fillmore zijn soulmates. Ze vormen een team zoals je dat zelden ziet in de huidige muziekindustrie. Bij beide merk je dat muzikaliteit, gevoel en soul niet zijn aangeleerd maar van binnenuit gegroeid zijn.

Het resultaat is een frisse eigen vorm van blues die ze met een ongewone passie op het podium brengen. “Etta James meets Stevie Ray Vaughan”, zo omschreef een concertbezoeker het eens. Hoewel Meena niet graag in een hokje geplaatst wordt, dringt de vergelijking met Dana Fuchs of Beth Hart zich op.

Als je een binding hebt met Americana, John Lee Hooker en Stevie Ray Vaughan, of in je muziek collectie zit Tom Waits of Janis Joplin, dan mag je dit optreden niet missen.

Op 13 september staan Meena Cryle en Chis Fillmore in de Bosuil in Weert.