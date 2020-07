18 juli, de geboortedag van Screamin’ Jay Hawkins

Jalacy Hawkins, beter bekend als Screamin’ Jay Hawkins, zou vandaag 91 jaar geworden zijn. Weinig mensen zullen hem kennen maar als ik zeg dat hij de track ‘I Put a Spell on You’ (dat later een hit zou worden voor zowel Nina Simone, Creedence Clearwater Revival en Bryan Ferry) op zijn naam heeft staan dan gaat er wellicht een lichtje bij jullie branden.

Screamin’ Jay Hawkins was een Amerikaanse rhythm & blues muzikant, zanger, tekstschrijver en acteur. Hij was vooral beroemd door zijn krachtige zang en theatrale optredens met songs als ‘I Put a Spell on You’, hij gebruikte soms macabere rekwisieten op het podium waardoor hij een vroege pionier werd van de shock rock. Geboren en opgegroeid in Cleveland, Ohio studeerde Hawkins als kind klassiek piano en leerde hij gedurende zijn 20-er jaren gitaar spelen. In eerste instantie wilde hij een operazanger worden, toen dit niet mogelijk was wierp Hawkins zich op de blues.

Screamin’ Jay Hawkins grootste hit

Hawkins’ grootste hit, ‘I Put a Spell on You’ (1956) werd uitverkozen tot ‘The Rock and Roll Hall of Fame’s 500 Songs that Shaped Rock and Roll’. Screamin’ Jay Hawkins overleed in 2000 aan de gevolgen van een slagaderbreuk.