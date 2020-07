Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Marvin Gaye.

Op 4 juli 1981 gaf de legendarische Marvin Gaye een concert in het Belgische Oostende. Toendertijd woonde hij daar, gedurende die tijd nam hij daar een van zijn top albums op, ‘Midnight Love’, met daarop een van zijn grootste hits ‘Sexual Healing’. De Amerikaanse rhythm-and-blueszanger had gedurende zijn muzikale carrière een aantal hits waaronder ‘It takes two’, ‘I heard it through the grapevine’, ‘Let’s get it on’, ‘Sexual Healing’ en het nummer dat momenteel nog zeer actueel is, ‘What’s Going On’. Marvin Gaye stierf op de dag voor zijn vijfenveertigste verjaardag, hij werd doodgeschoten door zijn vader.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Marvin Gaye live @ Ostende, Belgium (1981).