17 juli, de geboortedag van Thé Lau

Op 17 juli 1952 werd in het Noord Hollandse Bergen de latere frontman van The Scene, Thé Lau geboren. Thé richtte in 1979 The Scene op en had daarmee hits als ‘Open’, ‘Blauw’, ‘Zuster’ en ‘Iedereen is van de wereld’. Hoewel de succesperiode van begin jaren ’90 al ver achter de rug is, heeft de zanger vanaf de start in 1979 tot aan nu amper tijd genomen om te rusten. Naast The Scene, waar hij tussen 2002 en 2007 even mee stopte, schreef Thé Lau boeken en speelde hij van tijd tot tijd in het theater of speelde hij solo. Thé Lau won met The Scene enkele Edisons en in 1996 een Gouden Harp.

Op 12 augustus 2013 werd bekend gemaakt dat de zanger aan keelkanker lijdt. Hij liet na de behandeling weten dat zijn chemokuur en bestralingen goed waren verlopen en dat hij goede hoop had voor 2014. In april dit jaar bleek echter dat de behandelingen toch niet hebben mogen baten, er werden uitzaaiingen in zijn linkerlong geconstateerd. In juni gaf hij met The Scene afscheidsconcerten op Pinkpop, op 14 juni in de Lotto Arena in Antwerpen en op 17 juni in de Heineken Music Hall te Amsterdam.

Thé Lau overleed op 23 juni 2015.