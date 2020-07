13 juli, de verjaardag van Def Rhymz

13 juli is de verjaardag van een van de meest uitgesproken persoonlijkheden in de Nederlandse muziekbusiness: Def Rhymz. De rapper werd in 1970 geboren in Paramaribo en had in ons land grote hits met ‘Doekoe’, ‘De Bom’ en ‘Schudden’. Def Rhymz rapt al sinds 1984, maar brak pas door in 1999 en ontving twee TMF-Awards.

Wat veel mensen niet weten is dat Def Rhymz in 1993 ook betrokken was bij Roots Syndicate’s ‘Mockin Bird Hill’ en in 2005 alweer failliet werd verklaard. Sindsdien gaat het slechter met Rhymz, wordt hij opgepakt wegens zwartrijden en een openstaande celstraf. Hij heeft sindsdien ook slechts enkele keren meegewerkt aan een nummer, maar een hit scoorde hij niet meer…