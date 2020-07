Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Alanis Morissette.

Alanis Morissette brak in 1995 wereldwijd door met haar derde studioalbum ‘Jagged Little Pill’. Daarop staan onder andere de bekende singles ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’ en ‘Hand In My Pocket’, die stuk voor stuk in de top van de hitlijsten belandden. Morissette werd destijds met de plaat genomineerd voor maar liefst negen Grammy’s, waarvan ze er vijf won, waaronder die voor Album of the Year. Van het album zijn ruim 33 miljoen exemplaren verkocht over de hele wereld, waarmee ‘Jagged Little Pill’ inmiddels is uitgegroeid tot een ware alternative rock klassieker. Door veel muziekcritici wordt het gezien als één van de belangrijkste vrouwelijke solo platen uit de jaren negentig.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Alanis Morissette live @ MTV’s Unplugged (1999).