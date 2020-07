Purmerendse Kevan Dre dropt ‘Lonely’

‘Lonely’ is de nieuwste single van de Nederlandse rapper Kevan Dre. Het nummer is geproduceerd in samenwerking met de Britse rapper Don Jones en wordt wereldwijd uitgebracht door Thira Records. Thira Records is een platenlabel dat in India is opgericht en tegenwoordig opereert vanuit Ierland. Het nieuwe label, dat is opgericht door de in Saudi Arabië geboren Indiase Roney G., heeft als doel een nieuwe golf van wereldwijde undergroundmuziek over de wereld uit te spreiden. En dat lukt ze aardig.

Na artiesten uit het Verenigd Koninkrijk, Oman, India, Griekenland en de USA, is Kevan Dre de eerste Nederlander op het label. De rapper uit Purmerend komt nu dus samen met Don Jones met het nummer ‘Lonely’