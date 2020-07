Roxie Windgassen laat nieuwe manier van muziek release zien

Een nieuwe track van de Amerikaanse Roxie Windgassen, ‘It’s Our World’. Windgassen laat zien dat het tegenwoordig voor iedereen mogelijk is muziek uit te brengen. Roxie Windgassen maakte voor de track gebruik van rechtenvrije muziek van Anno Domini Beats, die het nummer ‘Steps’ vrij heeft gegeven voor vrije publicatie. Een van de nieuwe manieren van muziekgebruik tegenwoordig.

De uit Jacksonville afkomstige Windgassen gebruikte de beat om een eigen idee over vrijheid van de mensheid tentoon te stellen en een protest te maken tegen het geweld in de Verenigde Staten. Jacksonville is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws vanwege de moordpartijen en de Coronapiek, waardoor plunderingen aan de orde van de dag zijn. De oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige Roxie is er klaar mee, en moest haar teksten wel kwijt. Ze deed dat dus op een manier die weer inspiratie kan geven aan andere artiesten, op zoek naar een goede beat. Het resultaat?