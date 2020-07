Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Adele.

Adele brak in 2008 door met haar album ’19’ waarvan de singles ‘Chasing Pavements’ en ‘Make You Feel My Love’ grote hits werden. Twee jaar later deed de Britse zangeres het nog eens dunnetjes over met ‘Set Fire to the Rain’, ‘Someone Like You’ en ‘Rolling in the Deep’ deze singles zijn alle drie afkomstig van haar tweede album ’21’. Dit album stond maar liefst 31 weken op de eerste plaats in de Nederlandse album hitlijst. Skyfall, de titeltrack van de James Bond film uit 2012 deed het ook zeer goed, ook hiermee steeg ze naar de top van de wereldwijde hitlijsten. Het succes hield niet op, in 2015 kwam ’25’ uit, met wederom een grote hit ‘Hello’. Tijdens het concert in de Royal Albert Hall kwamen natuurlijk de hits voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Adele live @ The Royal Albert Hall, London (2011).