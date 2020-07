Fons en de Fonzarellies brengt ‘Je Lacht’ uit

Nadat Fons in april samen iedereen met zijn Fonazerellies hoop probeerde te geven met ‘Een nieuw begin‘, is de sympathieke Amsterdammer weer terug met zijn nieuwste, ‘Je Lacht’. Er is weinig zo krachtig als een lach en Fons hoopt vele glimlachen te laten dansen op het nummer.

De naam Fons en de Fonzarellies is een knipoog naar bandnamen uit de sixties en seventies, zoals Diana Ross & the Supremes, Smokey Robinson & the Miracles, James Brown & the Famous Flames, Gladys Knight & The Pips, Martha & The Vandellas en Harold Melvin & The Blue Notes. En natuurlijk is zullen veelmensen ook denken aan The Fonz, uit de TV serie Happy Days. En Fons Vostra, frontman van Fons en de Fonzarellies heet per toeval zelf ook gewoon Fons.

Fons heeft zich na een korte carrière als rapper helemaal gestort op de soulvolle Nederlandstalige muziek, wat hem overduidelijk is gelukt. “De afgelopen jaren is mijn muzieksmaak drastisch veranderd, maar mijn hart gaat nog altijd sneller kloppen van de soul, funk en groove van zwarte muziek.”, zei Fons zelf al eerder.

Donderdag kwam de video uit van zijn nieuwe nummer ‘Je lacht’. Een liefdesnummer, wat logisch is voor de stijl, hoewel niemand zou verwachten dat achter Fons en The Fonzarellies gewoon een blanke jongen met ros krullend haar zou zitten. Het verrassingseffect? De kracht van Fons.