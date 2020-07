5 juli, de verjaardag van JackoBond

5 juli is de verjaardag van de in 1977 geboren Riet Muylaert, beter bekend als de Vlaamse zangeres JackoBond. JackoBond werd naast haar solo-albums bekend door het Vlaamse tv-programma ‘Zo is er maar één’ en haar samenwerkingen met Stef Bos, Frank Boeijen en Paul de Munnik. Ook staat ze vaak op het toneel met het Vlaamse theatergezelschap HETPALEIS en theatergezelschap Luxemburg. Als zangeres bracht JackoBond (dat een samentrekking is van de bijnaam van Michael Jackson en James Bond) drie albums uit en stond zij enkele keren in de Vlaamse hitlijsten.

Haar in Nederland bekendste nummer heeft het in België nooit gered. Stef Bos vroeg de zangeres voor een project vanwege het 75-jarige jubileum van de NCRV. Riet zingt op Bos’ ‘In een ander licht’ op prachtige wijze het lied van Maria Magdalena, ‘Zoals licht’.