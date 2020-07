3 juli, de verjaardag van Vince Clarke

Op 3 juli 1960 werd in het Engelse South Woodford de latere succesmusicus Vincent Martin geboren. Martin zal onder de artiestennaam Vince Clarke in enkele van de meest succesvolle Britse bands uit de jaren ’80. Met onder anderen Martin Gore vormde Clarke in 1980 Depeche Mode, om een jaar later de band te verlaten en met Alison Moyet Yazoo te vormen. Ook die groep was niets voor Clarke en in 1983 stichtte hij met onder anderen Feargal Sharkey The Assembly, de groep die uiteindelijk slechts één single zou uitbrengen, ‘Never Never’.

Vince Clarke & Martin Gore

In 1985 vindt Clarke in Andy Bell een muzikale partner waarmee hij het langer kan uithouden. Erasure werd gesticht en werd een van de best verkopende bands uit de Britse geschiedenis met meer dan 25 miljoen verkochte albums. In 2011 namen Clarke en Gore na 30 jaar weer contact op met elkaar en begonnen de twee Depeche Mode-oprichters een samenwerkingsverband onder de naam VCMG (de afkortingen van hun beider namen). Het duo maakte op het album ‘Ssss‘ geen electropop, maar techno.

Ondanks de jarenlange samenwerking met Andy Bell is de grootste hit van Vince Clarke in Nederland de nummer 2-positie van Yazoo, ‘Don’t Go’.