Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Golden Earring.

The Golden Earrings kwamen in ’65 met de eerste LP: ‘Just Earrings’. ‘Please Go’ werd mede dankzij de PR-inzet van Veronica-DJ Joost den Draaijer een hit. De bezetting was toen anders, Frans Krassenburg verzorgde de leadzang. Barry Hay nam drie jaar later het stokje over en gaf de band nieuwe energie. In ’73 werd het van LP ‘Moontan’ afkomstige ‘Radar Love’ een regelrechte hit. Het nummer, waarin elke truck driver zich herkende, bestormde wereldwijd de hitparades. Niet veel later toert Golden Earring door de VS en wordt door velen aanbeden. Zo laat Jimi Hendrix zijn oog vallen op bassist Rinus Gerritsen en vraagt hem onderdeel uit te maken van zijn Jimi Hendrix Experience.

Ander leuk detail, Kiss was ooit voorprogramma van de Golden Earring. In 2012 verscheen voor het eerst in 9 jaar een nieuw album, ‘Tit’s ’n Ass’. Een echte Earring-plaat, stevige rock met invloeden uit de beginperiode. De hit ‘Identical’ schreef Barry voor zijn dochter. Wat in al die vijftig jaar Golden Earring onveranderd is gebleven, zijn hun spectaculaire liveshows en de rauwe energie die de mannen op de bühne ontketenen. Het vuur en de passie van de bandleden laait nog even hevig op als altijd.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Golden Earring – Last Blast of the Century live (1999).