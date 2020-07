Blue Crime kondigt nieuwe live video en albumrelease tour aan

‘I’m Afraid We Became One’ van Blue Crime zou oorspronkelijk in april van dit jaar uitkomen. Deze week maakte de band bekend dat de release gepland staat voor 4 september 2020. De release wordt gevierd met een concert in de Melkweg in Amsterdam.

Eind 2019 tourde Blue Crime door Zuid Afrika. In samenwerking met Psych Night, Vans en Roundabout Films heeft Blue Crime een live video gemaakt. De track ‘Cannonball’ werd gefilmd tijdens het Endless Daze SA Festival in november 2019.

Behalve de Zuid Afrikaanse tour, speelde Blue Crime ook veel in Europa (waaronder op het gerenommeerde Meltdown Festival, op uitnodiging van The Cure-frontman Robert Smith) en Noord-Amerika. Dit najaar doet Blue Crime een aantal shows in Nederland die zij ook hebben aangekondigd.

Vrijdag 4 september – Melkweg, Amsterdam (+ Spill Gold en Alien Baby Collective)

Donderdag 17 september – Burgerweeshuis, Deventer

Vrijdag 18 september – Ekko ACU, Utrecht (+ Flowers)

Zaterdag 19 september – De Pul, Uden

Zondag 20 september – Gigant, Apeldoorn

‘I’m Afraid We Became One’ staat symbool voor de ongetemde creativiteit die voortkwam uit eerste fase van Blue Cime, de originele line-up met Alexandra Duvekot, Floor van Dijck, Liú Mottes en Bart van Hasselt als de vier kernleden. De unieke manier waarmee deze band dissonantie en noise tot de meest prachtige harmonieën weet om te toveren, illustreert ook mooi de filosofie dat ieder eindpunt tegelijkertijd weer een nieuw begin vormt.

De in Amsterdam gebaseerde band speelt tegenwoordig in een bezetting van wisselende, internationale muzikanten uit het collectief Meduse MagiQ: Alexandra Duvekot, Jochem Baelus, Lucy Kruger, Liu Mottes en Rosa Ronsdorf.