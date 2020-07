Woodie Smalls komt in augustus naar de Melkweg

Al vanaf 19-jarige leeftijd is de Belgische Woodie Smalls the one to watch. Rappend in het Engels brengt hij een frisse kijk op de klassieke hiphop sound en weet zo sinds zijn debuutalbum ‘Soft Parade’ zowel de harten van new school als old school hiphopfans te veroveren. Grote nieuwsmedia als Complex en Noisey zagen al snel Woodie’s potentie en noemen hem als één van de grootste Europese talenten.

Het nieuwste album ´In Between Spaces´ is laatst uitgekomen, met frisse, variërende en vibey tracks en bijdrages van o.a. Mother Wata, AKTheSavior en Coely die de rapper van zijn beste kant laten zien. In augustus staat hij wederom op ons podium, kom het checken!

Dit programma maakt deel uit van Melkweg Zomersessies. Na drie maanden radiostilte door you-know-what, presenteren we nu de Melkweg Zomersessies! Kom eindelijk weer genieten van de interessantste nieuwkomers en tofste Nederlandse acts – in de intiemste setting die je je kan bedenken.

Woodie Smalls komt op 27 augustus naar de Melkweg