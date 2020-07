Posthuum nieuw album van bluesman Michael de Jong

Michael de Jong is een bluesman van deels Nederlandse origine die in de Verenigde Staten naam maakte als begeleider van diverse blues-giganten. Michael overleed in 2018 op 73 jarige leeftijd in zijn geliefde stad Dordrecht waar hij de afgelopen 20 jaar zijn welverdiende rust had gevonden.

Michael was de ‘grand old man’ van de Nederlandse roots- en singer-songwriter scène. Vanaf zijn achttiende woonde en speelde hij in verschillende steden in Amerika met blues muzikanten als John Lee Hooker, Albert King, Albert Collins en sloot hij zich aan bij de band van Jimmy Reed. Sinds 1994 was Michael weer woonachtig in Nederland en nam hij acht platen op. Wie Michael’s teksten kent weet dat ze vaak gaan over eenzaamheid, gekte, liefdesverdriet: de thema’s van een gekweld man. Hij is als altijd zeer openhartig geweest over zijn leven en had vele demonen te bevechten.

Zijn albums nam hij vaak alleen op of met musici in Amerika. Het werken met Nederlandse musici vond hij moeilijk. Toch benaderde hij in 2012 producer en drummende Dordtenaar Timothy van der Holst om samen te gaan werken. Hij was het reizen moe en het was zijn wens om zijn laatste platen in Dordrecht op te nemen. Om de samenwerking uit te proberen kwamen ze op het idee om te beginnen met een cover plaat. Ze stelde een lijstje met favoriete liedjes samen en kwamen er al snel achter dezelfde achtergrond te hebben qua muziekbeleving. Timothy formeerde een band met lokale musici en zo startten ze met de opnames. De band nam apart op van Michael. Hij was bang om ruzie te maken met de musici en liet alles over aan Timothy qua arrangementen en productie. Zelf kwam hij dan op een later tijdstip de nummers inzingen, zittend in een fauteuil snakkend naar adem na ieder nummer. Zijn gezondheid ging snel achteruit. Van het oorspronkelijke plan – een plaat met nieuw eigenwerk – is het helaas niet meer gekomen.

‘Homegrown’ bevat uitsluitend persoonlijke favorieten van Michael. Dit maal met volle arrangementen door een grote band, inclusief blazers en backing vocalisten. Een plaat die zijn fans niet van hem gewend zullen zijn. Hij maakte zich daar zorgen om en besloot de plaat voorlopig niet uit te brengen. Zijn verzoek was om de plaat pas te releasen na zijn dood. Dan hoefde hij daar tenminste geen verantwoording over af te leggen. De plaat bevat covers van de allergrootste songwriters als Bob Dylan, Van Morrison, John Hiatt en George Harrison. Een album ook opgedragen aan de stad waar hij uiteindelijk zijn rust vond. Na al die jaren eindelijk dan toch verkrijgbaar en te beluisteren voor de vele liefhebbers van zijn stem.

Release

De plaat zal zowel fysiek als digitaal verschijnen op 17 juli 2020, de datum waarop Dordrecht zich had moeten onderdompelen in live muziek tijdens het jaarlijkse Big Rivers festival, dat dankzij de Corona maatregelen dit jaar geen doorgang vinden zoals gebruikelijk. Het verschijnt op het onlangs in het leven geroepen label ‘Sheephead Records’.