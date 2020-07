Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Tom Jones.

‘Delilah’, ‘Green Green Gras Of Home’, ‘It’s not unusual’, ‘She’s a lady’, zomaar een aantal grote hits van niemand minder dan de Britse popzanger Tom Jones. Buiten de solo hits werkte hij ook samen met diverse artiesten waaronder The Art of Noise (‘Kiss’), The Cardigans (‘Burning Down The House’) en Mousse T. (‘Sex Bomb’). Tijdens het optreden op Soundstage liet de zanger horen het zeker nog niet verleerd te zijn, getuige de sublieme versies van onder andere ‘Delilah’, ‘Green Green Gras Of Home’ en ‘Kiss’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Tom Jones live @ Soundstage (2017).