Nieuwe datum en extra show Alan Parsons Live Project

De show van Alan Parsons Live Project, die op 21 juni jl. in Koninklijk Theater Carré had moeten plaatsvinden, is verplaatst naar zondag 2 mei 2021. Tickets blijven automatisch geldig. Op maandag 3 mei 2021 vindt vanwege de grote vraag naar tickets een extra show plaats in Koninklijk Theater Carré.

Componist en producer Alan Parsons begon zijn carrière als muziektechnicus bij Abbey Road Studios en werkte mee aan diverse grote hits van onder andere The Beatles en Pink Floyd. In 1975 richtte hij samen met Eric Woolfson The Alan Parsons Project op en samen scoorden ze monsterhits met nummers als ‘Eye In The Sky’ en ‘Sirius’. In de jaren die volgden kreeg hij grote bekendheid dankzij de combinatie van progressieve rock met in die tijd superieure studiokunstjes.

Alan Parsons bracht de belangrijkste albums van zijn carrière uit met als eerste ‘Tales of Mystery and Imagination’. Ieder album van het Alan Parsons Project dat hierna volgde, is een oceaan van geluiden, mooie melodieën en tekstuele hoogstandjes die doen denken aan het werk van Pink Floyd, Todd Rundgren, ELO en Genesis. Parsons heeft 11 Grammy-nominaties op zak en wordt vandaag de dag nog steeds gezien als de ‘sonic master of progressive rock’.