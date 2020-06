Net zoals zoveel concertzalen, is De Bosuil in Weert een aantal maanden gesloten geweest door de Corona crisis. Voor een aantal van de gecancelde shows is een nieuwe datum. Normaal zijn er in de maanden juli en augustus zo goed als geen concerten in De Bosuil.

Zomerconcerten in De Bosuil

Maar niet getreurd: dit jaar zal De Bosuil in juli en augustus wekelijks zijn deuren openen voor een aantal zomerconcerten, waarbij de bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Tijdens deze zomerconcerten hoef je de drankjes niet zelf te halen, een ober komt jou je drankjes brengen.

De prijzen van de tickets (die overigens alleen online verkrijgbaar zijn) zijn aangenaam laag. De bands/artiesten komen uit binnen-en buitenland. Bands met eigen werk, maar ook tribute bands zullen het podium betreden. Zo zal de sound van Creedence Clearwater Revival tot leven gebracht worden door Cosmo’s Foger-T. Dit is een rockband rond zanger Frankie Saenen, hij was drummer bij The Scabs. Je mag hem wel een ‘ouwe rot’ in het vak noemen. Met zijn CCR coverband tourt Frankie al weer een jaar of 9 door België en Nederland.

Electric Hollers

Er treden ook jongere bands, zoals Electric Hollers op. Deze blues/rock sensatie werd zo’n vier jaar geleden opgericht in Leeuwarden. Behalve rauwe blues/rock laten ze ook een psychedelische sound horen. Met hun vintage sound en enorme energie nemen deze jonge muzikanten je mee naar lang vervlogen tijden. Want de hebben zich laten inspireren door bijvoorbeeld Led Zeppelin, Santana en Ten Years After. Ze worden ook regelmatig vergeleken met bands als DeWolff en My Baby.

Tijdens live concerten kun je wel gehoorbescherming gebruiken, want je zal de zware bastonen van Inge de Vries horen. Max Mollema laat zijn drums lekker donderen, en leadzanger Tim Birkenholz is een fantastische gitarist die prachtige meeslepende gitaarsolo’s onder zijn vingers vandaan tovert. In 2018 kwam hun debuutalbum ‘Rise’ uit. Dit album kreeg lovende reacties en hun agenda stond goed vol.

Ticket voor maar 5 euro!

Op 28 februari bracht de band het nieuwe album ‘Electric Hollers’ uit, hierop staan de rauwe sound en het live-gevoel centraal. Natuurlijk was het de bedoeling dat er flink getourd zou gaan worden. De Corona crisis gooide roet in het eten, waardoor er zo’n 30 optredens werden gecanceld. Electric Hollers ging niet bij de pakken neer zitten. Ze posten heel wat berichten, en hadden acties op hun social media. Bovendien gingen ze aan de slag om overal en nergens positieve recensies te kunnen krijgen, en zo wisten deze Friezen zichzelf toch te promoten.

Een aantal concerten van Electric Hollers zijn verplaatst naar het najaar, of naar 2021. Gelukkig komen de concerten weer langzaam op gang. Het drietal staat te trappelen om weer op de planken te mogen staan. Het aftellen is begonnen: op zaterdag 25 juli staan ze in De Bosuil, en: een ticket voor deze avond kost maar 5 euro! Voor dit luttele bedrag zie je een jonge, maar ervaren band met heerlijke rauwe energie.