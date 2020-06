Publiek welkom bij concertreeks Larger Than Live in Ziggo Dome

MOJO heeft afgelopen week Larger Than Live aangekondigd: een virtuele concertzaal waarin bezoekers interactief contact met de optredende artiest hebben. Omdat evenementen vanaf 1 juli beperkt zijn toegestaan, kunnen fans deze concerten óók fysiek bezoeken. Per show* zijn 2400 zitplaatsen beschikbaar waarbij anderhalve meter afstand tot andere bezoekers kan worden gehouden. Zaaltickets voor deze bijzondere concerten zijn vanaf aanstaande dinsdag 12:00u verkrijgbaar via largerthan.live. Streamingtickets zijn sinds afgelopen vrijdag al verkrijgbaar via deze website.

De deelnemende acts kunnen niet wachten om op het podium te staan en voor een publiek te spelen. Nielson geeft op donderdag 9 juli vanuit Ziggo Dome het eerste concert en in de daaropvolgende weken is het podium voor De Staat*, De Jeugd van Tegenwoordig, Maan, Frenna Deluxe en Rolf Sanchez. Vandaag wordt bekend dat Typhoon ook aan de serie is toegevoegd: op 25 juli spelen Typhoon en zijn meesterlijke Titanenband zijn doorbraakplaat ‘Lobi Da Basi’ nog één keer helemaal van begin tot eind.

Met een zaalticket kunnen bezoekers in Ziggo Dome van een concert genieten, met inachtneming van anderhalve meter afstand tot andere bezoekers en de overige maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Een bijzondere beleving in deze tijd! Met een streamingticket kunnen kijkers via www.largerthan.live online aanwezig zijn bij de liveshows. Hiervoor zijn alleen een internetverbinding en een scherm nodig: de streams zijn geschikt voor telefoons, tablets en laptops, en kunnen ook full screen naar de televisie of beamer worden gecast. Voor de shows wordt midden in Ziggo Dome een speciaal podium gebouwd, dat is uitgerust met state-of-the-art technologie voor kwalitatief hoogstaand beeld, geluid en licht.

Via de mobiele telefoon is het met een streamingticket tijdens de shows bovendien mogelijk om zelf tussen camera views te wisselen en biedt Larger Than Live een unieke interactieve omgeving, waarin publiek en artiesten op diverse manieren onderling kunnen communiceren. Hierdoor zit elke kijker thuis op de eerste rij en wordt het echte ‘live’-gevoel zo dicht mogelijk benaderd.

Na deze eerste concertserie worden meer shows via largerthan.live gestreamd, waarbij een breed scala aan zalen, festivals en andere locaties denkbaar is. Ook als er weer shows zonder beperkingen mogen plaatsvinden, wordt het in veel gevallen mogelijk om een streamingticket te kopen. Hierdoor krijgt het publiek straks de keuzevrijheid om shows ter plaatse, thuis of onderweg mee te maken. Larger Than Live zet hiermee een flinke stap in de toekomst van liveconcertbeleving.

Streamingtickets voor alle Larger Than Live shows zijn per direct verkrijgbaar en kosten 11 euro (incl. servicekosten). Zaaltickets gaan dinsdag 30 juni om 12:00 uur in de verkoop via largerthan.live. Er kunnen maximaal twee tickets per persoon worden gekocht en tickets worden op naam verkocht. Tickets kosten afhankelijk van de show en rang tussen 22,40 euro en 39,20 euro (incl. servicekosten). Alle (voorzorg)maatregelen mbt COVID-19 zijn hier te lezen.

* Voor de show van De Staat komen geen zaaltickets beschikbaar.