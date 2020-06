The Offspring, The Hives, Life Of Agony en nog 20 bands doorgeschoven naar Jera On Air 2020

Snel schakelen is een kunst die in Ysselsteyn uitstekend beheerst wordt. Zo ook nu. Nadat er onlangs een streep door Jera On Air 2020 ging, werd in no-time de knop omgezet en ging de blik naar de succesvolle online editie die afgelopen weekend plaatsvond, maar uiteraard vooral ook naar 2021. En zo is er inmiddels een groot aantal blikvangers doorgeschoven naar de volgende editie. Onder andere headliners The Offspring, Life of Agony en The Hives hebben toegezegd om in 2021 alsnog naar Noord-Limburg te komen en met hen nog twintig bands. Tickets voor Jera On Air 2020 blijven geldig voor volgend jaar en de kaartverkoop voor Jera On Air 2021 start binnenkort. Deze week worden kaarthouders allereerst geïnformeerd over hoe ze hun reeds gekochte ticket(s) eventueel om kunnen zetten naar een voucher danwel een geld-teruggave.

The Offspring behoeft bij het grote publiek eigenlijk geen introductie meer. Met het ene na het andere succesnummer waren de Amerikanen in de nineties jarenlang vaste klant in de hitlijsten. Uitschieters als ‘Why don’t you get a job?’, ‘Self Esteem’ en ‘The Kids aren’t Alright’ worden nog altijd moeiteloos meegezongen door hordes fans. Eind jaren negentig volgde als klap op de vuurpijl een nummer-1 hit met ‘Pretty Fly (For a White Guy)’. De eerste vier woorden van dat nummer – gunter, glieben, glauchen, globen – met daarna die kenmerkende drumsolo, zorgen nog altijd voor een feest der herkenning. Ook Life of Agony maakte in diezelfde periode een verpletterende indruk. Critici waren lovend en voorspelden een lange en succesvolle toekomst voor de rockers. Het ongeloof was dan ook groot toen de band net voor het millennium uit elkaar ging. Maar nu is de reünie eindelijk daar. Het grootste verschil met toen? Zanger Keith Caputo gaat tegenwoordig door het leven als zangeres Mina Caputo. De diva heeft qua stem niets aan kracht verloren, zo bleek ook weer op het album ‘The Sound Of Scars’ dat afgelopen jaar verscheen. Ook The Hives staat volgend jaar gewoon op het grootste alternatieve festival van Nederland. Met hun zwart-witte maatpakken en ongeremde zelfverheerlijking scoorden de Zweden al snel een wereldwijde hit met het nummer ‘Hate to Say I Told You So’. De garagepunkers staan met hun energieke liveshows wereldwijd op de allergrootste podia. In dat rijtje mag Jera On Air uiteraard niet ontbreken!

De drie hierboven genoemde kanonnen vormen slechts het begin van een flinke lijst namen, waarvan nu al zeker is dat ze over twaalf maanden Ysselsteyn bezoeken. Afgelopen weekend, tijdens Jera On Line, werd aangekondigd dat onder ander ook Neck Deep, Knocked Loose, While She Sleeps, Of Mice & Men, Counterparts en Good Riddance hun geplande optreden een jaar later alsnog in zullen halen. Ook Anti-Flag, For The Fallen Dreams, Malevolence, Northlane, Suicide Silence, Nasty en Rise of the Northstar zien we in 2021 terug op Jera On Air.

Fans van Incendiary, Crossfaith, Higher Power, Lionheart, Jesus Piece, Mayleaf en Belverdere kunnen ook opgelucht ademhalen: ook zij schuiven hun optreden gewoon een jaar op. Last but not least werd zaterdag ook de winnaar van bandcontest Guts and Glory verrast met het nieuws dat ze een plek op de festivalposter van 2021 veroverd hebben. Mark of Chaos kwam als winnaar uit de bus, waarna de mannen uit Zetten zich een jaar lang kunnen gaan voorbereiden op een legendarische show tijdens Jera On Air 2021. Jera On Air vindt volgend jaar plaats van donderdag 24 t/m zaterdag 26 juni