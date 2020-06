Amersfoort Jazz Club Nights vanaf 8 juli

Op weg naar de online editie van festival Rabobank Amersfoort Jazz (20-22 november) zit de organisatie niet stil. In samenwerking met JazzPodium Amersfoort worden vanaf 8 juli elke woensdag Amersfoort Jazz Club Nights georganiseerd in De Observant, waarbij spraakmakende artiesten uit de Nederlandse jazz een concert verzorgen. Bij mooi weer vinden deze optredens plaats op de binnenplaats. De spits wordt afgebeten op 8 juli door ‘living legend’ Hans Dulfer.

De Amsterdamse tenorsaxofonist werd dit jaar 80, maar hij vertoont geen spoor van slijtage. De lockdown in maart zette een ruwe streep door zijn tournee, maar bij de pakken neerzitten is er voor de jubilaris Dulfer niet bij. Dulfer is een jazzpiraat van het type “ruwe bolster blanke pit”, en de gedroomde artiest om de Amersfoort Jazz Club Night concertreeks knallend af te trappen.

Daarna zijn artiesten als Eric Ineke & Tineke Postma, Deborah Carter & The Round Midnight Orchestra, Alexander Beets & Koh Saxman, en Saskia Laroo aan de beurt. Bijzondere carte blanches zijn verstrekt aan Ilja Reijngoud, Miguel Rodriguez, Lou Guldemond, Stormvogel en Jazz aan de Amer. Elke maand is een avond gereserveerd voor latin-muziek in samenwerking met festival Dias Latinos, een andere avond voor albumpresentaties van o.a. Margriet Sjoerdsma, Sun-Mi Hong en Kika Sprangers (ZenneZ Records). De concertreeks is een opmaat naar het festival in november en de laatste club night (18 november) zal op bijzondere wijze het evenement inluiden.

08 juli: Hans Dulfer 8.0

15 juli: Round Midnight Orchestra ft. Deborah J Carter

22 juli: Miguel Rodríguez Trio

29 juli: João Vedana