Boogie Monster samen met Micah & Julia naar Metropool

In de schaduw van hun geliefde Deventer vind je de poppin’ soul band Boogie Monster: vijf jonge muzikanten met een oude ziel en een liefde voor liedjes. Met een eng strakke liveshow en ijzersterke songwriting overtuigen zij je van één ding: het monster leeft. In het voorjaar van 2019 verscheen de eerste single ‘She’s Got It Going On’. Het leverde Boogie Monster een plek op toonaangevende festivals als Mañana Mañana en de Zwarte Cross op en ze werden gevraagd als support act op tours van The Grand East en DeWolff. Pablo van de Poel, zanger/gitarist van DeWolff, was zelfs zo enthousiast dat hij de band uitnodigde om op te nemen in zijn studio. Het resultaat is de EP Overnight die vier soulvolle popnummers met een ruig randje bevat.

Het duo Micah & Julia injecteert traditionele singer/songwriting met een fikse portie hedendaagse moderne pop en soul. Het levert een verfrissend geluid op, een soort popversie van The Civil Wars als we dan toch een vergelijking moeten maken. Hun talent blijft niet onopgemerkt en dus openen ze voor onder andere Douwe Bob, De Dijk en Bløf. De ambitie reiken echter veel verder dan onze landsgrenzen en de kwaliteit die Micah & Julia leveren verdient een zo groot mogelijk bereik. We hopen dat wereldheerschappij snel zal volgen maar eerst worden vanavond de harten van het publiek in Hengelo en de kijkers van de livestream veroverd. Een set met alleen maar goede liedjes gaat daar zeker voor zorgen.

Micah & Julia komen samen met Boogie Monster optreden in Metropool, op 9 juli aanstaande.